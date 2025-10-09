Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:00

Творожные пирожки с яблочной начинкой: вкусный десерт для осеннего чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные пирожки с яблочной начинкой: вкусный десерт для осеннего чаепития! Воздушное тесто и ароматная фруктовая начинка с корицей создают восхитительную гармонию вкуса. Отличная альтернатива традиционной выпечке — минимум калорий и максимум удовольствия!

Ингредиенты

  • Творог — 200 г
  • Мука — 100 г
  • Яблоки — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 0.5 ч. л.
  • Сахарозаменитель — по вкусу
  • Вода — 2–3 ст. л.

Приготовление

  1. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо и просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто и оставьте его на 15 минут. Для начинки очищенные яблоки нарежьте кубиками, потушите с водой в сотейнике до мягкости, добавьте корицу и сахарозаменитель по вкусу.
  2. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в лепешку, выложите остывшую начинку и сформируйте пирожки. Выпекайте 20 минут при 180 °C до легкого румянца, дайте немного остыть перед подачей.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

