Творожные пирожки с яблочной начинкой: вкусный десерт для осеннего чаепития! Воздушное тесто и ароматная фруктовая начинка с корицей создают восхитительную гармонию вкуса. Отличная альтернатива традиционной выпечке — минимум калорий и максимум удовольствия!
Ингредиенты
- Творог — 200 г
- Мука — 100 г
- Яблоки — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Корица — 0.5 ч. л.
- Сахарозаменитель — по вкусу
- Вода — 2–3 ст. л.
Приготовление
- Разомните творог вилкой, добавьте яйцо и просеянную муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто и оставьте его на 15 минут. Для начинки очищенные яблоки нарежьте кубиками, потушите с водой в сотейнике до мягкости, добавьте корицу и сахарозаменитель по вкусу.
- Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в лепешку, выложите остывшую начинку и сформируйте пирожки. Выпекайте 20 минут при 180 °C до легкого румянца, дайте немного остыть перед подачей.
