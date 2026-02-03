Зимняя Олимпиада — 2026
Творожные лодочки с изюмом: нежнее не бывает! С хрустящей сахарной корочкой и ванильным ароматом. Идеальный десерт к чаю за 30 минут

Фото: D-NEWS.ru
Обычный творог, встретившись с манкой, совершает маленькое чудо. Манка впитывает лишнюю влагу и, набухая, создает внутри лодочки нежную, почти суфлейную структуру, которая держит форму, но при этом тает на языке, оставляя после себя чистый молочный вкус.

Для лодочек 50 граммов изюма промываю и заливаю на 10-15 минут столовой ложкой рома, коньяка или просто горячей водой. 250 граммов творога (лучше не слишком влажного) перетираю через сино или хорошо разминаю вилкой в миске. Добавляю одно яйцо, 2 столовые ложки сахара и щепотку ванилина. Тщательно перемешиваю до однородности. Всыпаю 2 столовые ложки манной крупы и отжатый от жидкости изюм. Еще раз хорошо вымешиваю. Оставляю массу на 15 минут при комнатной температуре — за это время манка набухнет и впитает лишнюю влагу, тесто станет более пластичным. Духовку разогреваю до 180°C. Противень застилаю бумагой для выпечки. Мокрыми руками формирую из творожной массы овальные «лодочки»: делаю толстую лепешку и слегка загибаю края вверх. Выкладываю лодочки на противень. Одну желток взбиваю вилкой с чайной ложкой воды или молока. Аккуратно смазываю им поверхность лодочек. Затем щедро посыпаю каждую коричневым сахаром (можно использовать обычный) — он даст ту самую хрустящую корочку. Выпекаю 20-25 минут, пока лодочки не станут устойчивыми и не покроются красивым золотисто-карамельным цветом. Даю немного остыть на противне. Подаю теплыми или комнатной температуры, с шариком ванильного мороженого, сметаной или свежими ягодами.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

