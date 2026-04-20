20 апреля 2026 в 09:20

Творожно-яблочные колечки — можно есть даже на ночь: простой рецепт из яблока и пачки творога. Нежные, сладкие и всего 100 ккал

Когда хочется чего-то вкусного к чаю, но без тяжести и лишних калорий, я готовлю эти колечки. Они мягкие, ароматные, с легкой яблочной сладостью — и при этом максимально простые. Делюсь рецептом, который выручает постоянно.

Ингредиенты

Творог 5% — 200 г, мука (рисовая или пшеничная) — 3 ст. л. (около 45 г), яйцо, яблоко (среднее), ванилин — по вкусу, подсластитель или сахар — по вкусу.

Приготовление

Сначала творог хорошо размешиваем до однородности, добавляем яйцо, муку, ванилин и подсластитель. Замешиваем мягкое тесто. Яблоко очищаем и нарезаем мелкими кубиками или натираем на крупной терке, затем вмешиваем в тесто.

Из получившейся массы формируем небольшие колечки прямо на пергаменте или силиконовом коврике — тесто мягкое, поэтому удобнее делать это руками.

Отправляем в духовку, разогретую до 160 °C, и выпекаем около 20 минут.

Ольга Шмырева
