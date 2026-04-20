20 апреля 2026 в 08:00

Не любил мюсли, пока не попробовал эту запеканку — быстрая магия полезного десерта

Сочетание нежного творожного слоя и хрустящего крамбла с вялеными ягодами создает десерт, достойный ресторанной подачи. При этом готовится он из доступных ингредиентов и не требует кулинарного мастерства.

Что понадобится

Творог — 500 г, манная крупа — 3 ст. л., яйца — 3 шт., мука — 2 ст. л. + для формы, масло сливочное — 70 г, сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 ч. л., молотый кардамон — 0,5 ч. л., соль — щепотка, овсяные мюсли — 100 г, вяленая клюква — 50 г, изюм — 50 г.

Как готовлю

Творог, яйца, сахар и ванильный сахар взбиваю блендером до кремообразной массы. Добавляю манку, кардамон, соль, перемешиваю.

Форму смазываю маслом, присыпаю мукой, переливаю творожную массу. Мюсли с сахаром измельчаю в крошку, смешиваю с размягченным маслом, мукой, клюквой и изюмом.

Растираю пальцами в рассыпчатую крошку. Распределяю крамбл по творожному слою. Выпекаю при 180 °C 50 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

