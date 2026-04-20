Полуторагодовалая девочка «сгорела изнутри» из-за одной находки в мусорке В ЛНР полуторагодовалая девочка умерла из-за ожогов от обезжиривателя из мусорки

Полуторагодовалая девочка выпила обезжириватель из мусорного пакета и умерла в ЛНР, сообщает СУ СК России по региону. Малышка из города Лутугино нашла открытую бутылочку с остатками химии в отходах и выпила все, что было внутри. Ребенка с сильнейшими внутренними ожогами доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Полуторагодовалая девочка, находясь по адресу своего проживания в Лутугинском муниципальном округе, увидела в мусорном пакете пластиковую бутылку из-под средства для обезжиривания поверхностей и выпила ее содержимое, — сказано в сообщении.

Похожая история ранее произошла в Кемеровской области: годовалый ребенок отравился жидкостью для электронной сигареты, пока мать отлучилась в ванную. Увидев ухудшение самочувствия сына, женщина вызвала скорую помощь, однако мальчик скончался до прибытия медиков.

В Санкт-Петербурге до этого девятимесячная девочка погибла, пока мать была на работе. Родитель оставила ребенка на попечение своей подруги, а когда вернулась домой — малышка уже была мертва.