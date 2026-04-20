«Танцующая бабушка» из Петербурга рассказала, почему решила выступать

«Танцующая бабушка» из Петербурга Ольга Богачева призналась, что своими выступлениями хочет дарить людям радость, сообщает «КП-Петербург». Она часто выступает на Невском проспекте с партнером Максимом. При этом в их планах записать обращение к певцу Диме Билану, чтобы выступить в качестве его подтанцовки.

Я оказываюсь на Невском, потому что хожу в свой университет к профессорам. А танцы… Просто цель моей жизни — дарить людям позитив. Я люблю всех людей, с 0 до 100 лет. Конечно, мне приятно, что собираю толпы с Максимом, он очень добрый, пластичный паренек. Для меня главное не сидеть дома, чтобы не думать о своих болячках, — рассказала Богачева.

Ранее певица Татьяна Буланова, недавно пережившая новый всплеск популярности благодаря вирусной «энергосберегающей» подтанцовке, сообщила, что танцоры покинули ее в самый неожиданный момент без объяснения причин. Она отметила, что не стала уговаривать артистов остаться или выяснять причины их ухода.