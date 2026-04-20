20 апреля 2026 в 13:34

«Танцующая бабушка» из Петербурга рассказала, почему решила выступать

Петербурженка Богачева призналась, что мечтает попасть в подтанцовку к Билану

Невский проспект Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Танцующая бабушка» из Петербурга Ольга Богачева призналась, что своими выступлениями хочет дарить людям радость, сообщает «КП-Петербург». Она часто выступает на Невском проспекте с партнером Максимом. При этом в их планах записать обращение к певцу Диме Билану, чтобы выступить в качестве его подтанцовки.

Я оказываюсь на Невском, потому что хожу в свой университет к профессорам. А танцы… Просто цель моей жизни — дарить людям позитив. Я люблю всех людей, с 0 до 100 лет. Конечно, мне приятно, что собираю толпы с Максимом, он очень добрый, пластичный паренек. Для меня главное не сидеть дома, чтобы не думать о своих болячках, — рассказала Богачева.

Ранее певица Татьяна Буланова, недавно пережившая новый всплеск популярности благодаря вирусной «энергосберегающей» подтанцовке, сообщила, что танцоры покинули ее в самый неожиданный момент без объяснения причин. Она отметила, что не стала уговаривать артистов остаться или выяснять причины их ухода.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

