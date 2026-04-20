В ОДКБ назвали условие для остановки кровопролития на Ближнем Востоке Генсек ОДКБ Масадыков: переговоры Ирана и США остановят кровопролитие

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассчитывает, что прямые переговоры между Ираном и США смогут остановить кровопролитие, заявил генсек организации Таалатбек Масадыков на заседании Совета Парламентской ассамблеи. По словам генсека, ситуация на Ближнем Востоке в результате военной операции США и Израиля против Ирана остается сложной, передает ТАСС.

Рассчитываем, что прямые ирано-американские переговоры остановят кровопролитие и послужат основой достижения устойчивого мира и стабильности на Ближнем Востоке, — сказал Масадыков.

Масадыков указал, что удары по территории Ирана сопровождаются гибелью мирных жителей, а также отметил значительные риски, связанные с возможным разрастанием зоны боевых действий. В ОДКБ приветствуют прекращение огня между США и Ираном от 8 апреля и поддерживают попытки урегулирования кризиса политико-дипломатическими средствами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кризис в Персидском заливе не обойдет стороной страны ОДКБ. Он отметил, что неспровоцированная агрессия США и Израиля против Ирана, а также военные действия в Ливане и Сирии создают угрозу раскола государств. По словам главы МИД, отголоски ближневосточных событий неизбежно затронут Каспий, Южный Кавказ и Центральную Азию.