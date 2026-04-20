Посетителей ТЦ в Петербурге эвакуировали из-за опасного предмета Около ТЦ «Охтинский бульвар» в Петербурге упал квадрокоптер

Квадрокоптер упал рядом с торговым центром «Охтинский бульвар» в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. По данным издания, в результате происшествия никто не пострадал.

Территорию оцепили, а посетителей эвакуировали, говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают силовики и кинологи.

Ранее сотрудники финской пограничной службы нашли на замерзшей поверхности озера Пюхяярви потерпевший крушение беспилотный летательный аппарат. Источник уточняет, что данный водоход находится на линии раздела между Финляндией и Российской Федерацией.

Кроме того, в финском населенном пункте Коувола произошло падение неопознанного летательного аппарата, после чего на место инцидента срочно выехали оперативные службы. Зона, где был обнаружен объект, сразу же была перекрыта для проведения необходимых проверок.

Также источник сообщил, что в центральной части Москвы был найден подозрительный предмет. По его данным, к месту происшествия на улицу Волхонку, неподалеку от Пушкинского музея, прибыли оперативные службы. Посетителей и случайных прохожих эвакуировали группами в целях безопасности.