Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 14:48

Творог и яблоки — беспроигрышная классика: сочные панкейки к завтраку. Готовлю сразу двойную порцию

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Что получится, если соединить нежность творожной массы, легкую кислинку яблок и воздушную текстуру классических панкейков? Блюдо, которое с первой пробы становится фаворитом в домашней коллекции завтраков.

Что понадобится

Творог — 200 г, яблоко — 1 шт. (крупное), яйца — 2 шт., сахар — 2 ст. л., соль — 1 щепотка, молоко — 100 мл, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Творог измельчаю погружным блендером до однородной пастообразной консистенции. Яблоко очищаю от кожуры и семян, натираю на крупной терке.

В отдельной миске взбиваю яйца с сахаром и солью до легкого посветления массы, затем вливаю молоко и тщательно перемешиваю.

Соединяю яично-молочную смесь с творожной основой, добиваясь полной однородности. Просеиваю муку с разрыхлителем, ввожу в жидкую часть и аккуратно замешиваю тесто без комков.

Добавляю натертое яблоко и еще раз перемешиваю. Разогреваю сковороду с толстым дном на среднем огне, слегка смазываю растительным маслом.

Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя порционные панкейки с промежутками между ними.

Обжариваю с двух сторон до устойчивой золотистой корочки, контролируя огонь, чтобы середина хорошо пропеклась. Подаю сразу, дополнив медом, сметаной или свежими ягодами.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.