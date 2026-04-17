Творог и яблоки — беспроигрышная классика: сочные панкейки к завтраку. Готовлю сразу двойную порцию

Что получится, если соединить нежность творожной массы, легкую кислинку яблок и воздушную текстуру классических панкейков? Блюдо, которое с первой пробы становится фаворитом в домашней коллекции завтраков.

Что понадобится

Творог — 200 г, яблоко — 1 шт. (крупное), яйца — 2 шт., сахар — 2 ст. л., соль — 1 щепотка, молоко — 100 мл, мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Творог измельчаю погружным блендером до однородной пастообразной консистенции. Яблоко очищаю от кожуры и семян, натираю на крупной терке.

В отдельной миске взбиваю яйца с сахаром и солью до легкого посветления массы, затем вливаю молоко и тщательно перемешиваю.

Соединяю яично-молочную смесь с творожной основой, добиваясь полной однородности. Просеиваю муку с разрыхлителем, ввожу в жидкую часть и аккуратно замешиваю тесто без комков.

Добавляю натертое яблоко и еще раз перемешиваю. Разогреваю сковороду с толстым дном на среднем огне, слегка смазываю растительным маслом.

Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя порционные панкейки с промежутками между ними.

Обжариваю с двух сторон до устойчивой золотистой корочки, контролируя огонь, чтобы середина хорошо пропеклась. Подаю сразу, дополнив медом, сметаной или свежими ягодами.