19 апреля 2026 в 17:04

Шарлотка отошла на второй план — готовлю яблочный пирог по-польски, и все просят рецепт

Когда хочется яблочной выпечки, но уже надоела обычная шарлотка, этот пирог — настоящее открытие. Он получается более насыщенным по вкусу: нежное тесто, ароматная начинка со специями и аппетитная крошка сверху. Такой вариант выглядит даже празднично, а готовится из простых продуктов.

Ингредиенты: мука — 500 г, разрыхлитель — 1/2 ч. л., сахарная пудра — 130 г, сливочное масло — 210 г, яичные желтки — 3 шт., йогурт — 60 г. Для начинки: яблоки — 3 шт., яблочный сок — 30 мл, корица — 1/4 ч. л., мускатный орех — 1 г, гвоздика — щепотка, сахар — 125 г, кукурузный крахмал — 20 г, лимонный сок — 20 мл, панировочные сухари — 30 г.

Сначала замешивают мягкое тесто: муку соединяют с разрыхлителем и сахарной пудрой, добавляют холодное масло, перетирают и вводят желтки с йогуртом. Тесто делят на две части, одну убирают в холодильник, вторую — в морозилку.

Яблоки нарезают и тушат с соком и специями около 10 минут, затем добавляют сахар и готовят еще немного. В конце вводят крахмал с лимонным соком — начинка становится густой и ароматной.

Тесто из холодильника распределяют по форме, выкладывают начинку, сверху натирают замороженную часть теста и посыпают сухарями. Выпекают при 180 °C примерно 40–50 минут до румяной корочки.

Ольга Шмырева
