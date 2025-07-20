Творожно-банановый кекс — домашний вкус и секреты идеальной выпечки

Если у вас завалялся творог и поспели бананы — самое время приготовить творожно-банановый кекс в духовке. Этот кекс всегда получается мягким и влажным, с лёгкой сладостью бананов и лёгкой кислинкой творога. Добавьте щепотку корицы — и выпечка станет ещё ароматнее. Такой кекс отлично подойдёт для завтрака, перекуса на работе или уютного чаепития с гостями.

Ингредиенты на 4 порции

Банан — 2 шт.

Творог — 200 г

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 80 г

Мука пшеничная — 150 г

Миндаль — 50 г

Миндальные лепестки — 15 г

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Ванилин — 1 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Как приготовить творожно-банановый кекс в духовке

Шаг 1

Достаньте яйца и творог из холодильника заранее — пусть нагреются до комнатной температуры. Это важно для однородного теста и мягкой текстуры кекса. Используйте спелые бананы с тёмными пятнами — они придадут натуральную сладость и аромат, тогда сахара можно добавить меньше.

Шаг 2

Очистите бананы, разомните вилкой в миске до густого пюре с небольшими кусочками. Если бананы не очень сладкие — добавьте немного мёда или сахара.

Шаг 3

Если творог зернистый, протрите его через сито или взбейте блендером до гладкости — это сделает кекс нежнее.

Шаг 4

Соедините банановое пюре и творог, перемешайте до однородности.

Шаг 5

Взбейте яйца с сахаром и ванилином до лёгкой пены — это поможет кексу подняться и стать воздушным.

Шаг 6

Смешайте бананово-творожную массу с яичной смесью.

Шаг 7

Просейте муку с разрыхлителем и корицей, постепенно добавляйте в тесто, аккуратно перемешивая, чтобы не было комочков.

Шаг 8

Измельчите миндаль (можно обжарить на сухой сковороде для аромата) и добавьте в тесто. Консистенция должна быть как густая сметана.

Шаг 9

Подготовьте форму для кекса (примерно 20×10 см): смажьте маслом металлическую или стеклянную форму, силиконовую можно использовать без смазывания. Выложите тесто и посыпьте сверху миндальными лепестками.

Шаг 10

Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 40–50 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. После выпечки дайте кексу немного остыть в форме, затем переложите на решётку.

Шаг 11

Творожно-банановый кекс получается очень ароматным и влажным, а на следующий день вкус раскрывается еще лучше. Подавайте теплым или охлаждённым с чашкой чая или кофе. Храните в контейнере при комнатной температуре до трёх дней.

Этот кекс — идеальный вариант для домашней выпечки, которая не требует много времени, но радует вкусом и ароматом.

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