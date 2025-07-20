Творожно-банановый кекс — домашний вкус и секреты идеальной выпечки

Если у вас завалялся творог и поспели бананы — самое время приготовить творожно-банановый кекс в духовке. Этот кекс всегда получается мягким и влажным, с лёгкой сладостью бананов и лёгкой кислинкой творога. Добавьте щепотку корицы — и выпечка станет ещё ароматнее. Такой кекс отлично подойдёт для завтрака, перекуса на работе или уютного чаепития с гостями.
Ингредиенты на 4 порции
- Банан — 2 шт.
- Творог — 200 г
- Яйцо — 2 шт.
- Сахар — 80 г
- Мука пшеничная — 150 г
- Миндаль — 50 г
- Миндальные лепестки — 15 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванилин — 1 ч. л.
- Корица — 1 ч. л.
Как приготовить творожно-банановый кекс в духовке
Шаг 1
Достаньте яйца и творог из холодильника заранее — пусть нагреются до комнатной температуры. Это важно для однородного теста и мягкой текстуры кекса. Используйте спелые бананы с тёмными пятнами — они придадут натуральную сладость и аромат, тогда сахара можно добавить меньше.
Шаг 2
Очистите бананы, разомните вилкой в миске до густого пюре с небольшими кусочками. Если бананы не очень сладкие — добавьте немного мёда или сахара.
Шаг 3
Если творог зернистый, протрите его через сито или взбейте блендером до гладкости — это сделает кекс нежнее.
Шаг 4
Соедините банановое пюре и творог, перемешайте до однородности.
Шаг 5
Взбейте яйца с сахаром и ванилином до лёгкой пены — это поможет кексу подняться и стать воздушным.
Шаг 6
Смешайте бананово-творожную массу с яичной смесью.
Шаг 7
Просейте муку с разрыхлителем и корицей, постепенно добавляйте в тесто, аккуратно перемешивая, чтобы не было комочков.
Шаг 8
Измельчите миндаль (можно обжарить на сухой сковороде для аромата) и добавьте в тесто. Консистенция должна быть как густая сметана.
Шаг 9
Подготовьте форму для кекса (примерно 20×10 см): смажьте маслом металлическую или стеклянную форму, силиконовую можно использовать без смазывания. Выложите тесто и посыпьте сверху миндальными лепестками.
Шаг 10
Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, 40–50 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. После выпечки дайте кексу немного остыть в форме, затем переложите на решётку.
Шаг 11
Творожно-банановый кекс получается очень ароматным и влажным, а на следующий день вкус раскрывается еще лучше. Подавайте теплым или охлаждённым с чашкой чая или кофе. Храните в контейнере при комнатной температуре до трёх дней.
Этот кекс — идеальный вариант для домашней выпечки, которая не требует много времени, но радует вкусом и ароматом.
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