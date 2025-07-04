Творожники-обнимашки: пушистые облачка на сковородке!

Какое же утро без ароматных творожников? Это тот самый завтрак, от которого дом наполняется уютом, а дети бегут к столу без напоминаний.

Готовятся они проще простого, а получаются нежными внутри и румяными снаружи. Идеально со сметанкой или любимым вареньем!

Ингредиенты

Творог (200 г)

Яйцо (1 шт.)

Манка (2 ст. л.)

Мука (2–3 ст. л.)

Сахар (2 ст. л.)

Соль (щепотка)

Масло — для жарки

Разминаем творог вилкой, добавляем яйцо, манку, сахар и соль. Аккуратно перемешиваем — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Формируем круглые сырнички, обваливаем в муке и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подаём тёплыми — они такие воздушные, что тают во рту!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.