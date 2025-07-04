Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 10:20

Творожники-обнимашки: пушистые облачка на сковородке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какое же утро без ароматных творожников? Это тот самый завтрак, от которого дом наполняется уютом, а дети бегут к столу без напоминаний.

Готовятся они проще простого, а получаются нежными внутри и румяными снаружи. Идеально со сметанкой или любимым вареньем!

Ингредиенты

  • Творог (200 г)
  • Яйцо (1 шт.)
  • Манка (2 ст. л.)
  • Мука (2–3 ст. л.)
  • Сахар (2 ст. л.)
  • Соль (щепотка)
  • Масло — для жарки

Разминаем творог вилкой, добавляем яйцо, манку, сахар и соль. Аккуратно перемешиваем — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Формируем круглые сырнички, обваливаем в муке и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Подаём тёплыми — они такие воздушные, что тают во рту!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-«камикадзе» и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.