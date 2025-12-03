Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 08:55

Творожная яичница: готовим полезное блюдо с идеальным балансом БЖУ — сытный завтрак за 5 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта яичница с творогом стала для меня настоящим открытием — сытное, полезное и невероятно простое блюдо. Сочетание яиц и творога создает идеальный белковый дуэт, который надолго сохраняет чувство сытости. Такой завтрак особенно выручает в дни, когда предстоит высокая физическая или умственная нагрузка.

Готовлю я так: разогреваю сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Выкладываю 100–150 граммов творога 5% и обжариваю 2–3 минуты до легкой румяности. Два яйца взбиваю вилкой с щепоткой соли и любимыми специями — отлично подходит паприка или куркума. Заливаю творог яичной смесью, добавляю нарезанные овощи по желанию и готовлю на среднем огне до схватывания яиц. В конце посыпаю 20 граммами тертого сыра и свежей зеленью. Подаю с порцией медленных углеводов — рисом, гречкой или цельнозерновым тостом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего
Общество
Любители грибов будут в восторге от этого салата «Лесник»: без картошки, без курицы — ничего лишнего
Неожиданный секрет идеальной вареной картошки: как один простой лист меняет вкус блюда — и почему хозяйки редко о нем вспоминают
Общество
Неожиданный секрет идеальной вареной картошки: как один простой лист меняет вкус блюда — и почему хозяйки редко о нем вспоминают
Что-то новенькое из шпрот: печем 1 большой яичный блин в духовке и начиняем — вкусная закуска на любое застолье
Общество
Что-то новенькое из шпрот: печем 1 большой яичный блин в духовке и начиняем — вкусная закуска на любое застолье
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Общество
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
Общество
Ресторатор раскрыл, популярны ли блюда от нейросетей
еда
рецепты
яйца
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия усложнила жизнь грузовикам из Польши и Прибалтики
Макрона обвинили в попытке испортить визит Уиткоффа в Москву
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Захарова объяснила угрозы НАТО нанести превентивный удар по России
«В любом случае»: Певцов заявил о необходимости дойти до пляжей Одессы
Высокопоставленный следователь СК отправлен под стражу по делу о взятке
«Надо учиться жить и работать»: Силуанов высказался о текущем курсе рубля
Мужчина ворвался в офис российской радиостанции и пригрозил устроить взрыв
Пнувшего пенсионерку в лицо курьера уволили и передали его данные полиции
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили на Харьковское направление
Азу по-татарски: готовим на Новый год вкуснейшее восточное рагу!
«Абсолютная глупость»: глава СПЧ осудил практику вырезания сцен из фильмов
Строительство Северо-Сибирской магистрали признали нецелесообразным
Стала известна реакция европейских дипломатов на задержание Могерини
В России с начала года пропали почти 900 детей
Рубио заявил о проблемных «50 километрах» в переговорах по Украине
Стал известен победитель матча «Барселона» — «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги
ЕС решил окончательно отрезать себя от российского газа
В Европе назвали главную цель затягивания конфликта на Украине
Верховный суд России взялся за «дело Долиной»
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.