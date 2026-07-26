Творог, масло и щепотка волшебства: готовлю завирухи — через полчаса на столе нежная вкуснота к чаю

Творог, масло и щепотка волшебства: готовлю завирухи — через полчаса на столе нежная вкуснота к чаю

Эти завирухи — идеальное завершение обеда или уютный десерт к вечернему чаю. Творожное тесто получается нежным, орехи дают приятный хруст, а сироп пропитывает выпечку так, что она тает во рту. Готовится все проще простого.

Ингредиенты

Творог 5% — 300 г, мука — 220 г, разрыхлитель — 7 г, сахар — 50 г, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 60 г, соль — по вкусу, ванильный сахар — по вкусу, фундук (или грецкие орехи) — 150 г, сироп (медовый или кленовый) — 9 ст. л.

Как готовлю

Сначала смешиваю творог с размягченным маслом, яйцом, сахаром, ванилью и солью — получается однородная масса. Добавляю муку с разрыхлителем и замешиваю мягкое, послушное тесто. Раскатываю его в прямоугольник, щедро смазываю сиропом и посыпаю рублеными орехами.

Теперь надо аккуратно свернуть плотный рулет: делаю это, чтобы начинка не вывалилась. Нарезаю рулет на кусочки толщиной 2 см, выкладываю их на противень с пергаментом и смазываю сверху яйцом или оставшимся сиропом для блеска. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут, пока завирухи не станут золотистыми. Лучше всего подавать их теплыми, когда карамельная корочка особенно нежная.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Тесто вышло настолько нежным и влажным, что завирухи буквально тают во рту, оставляя легкую творожную кислинку. Орехи внутри дают классный хрустящий контраст. Мой совет: не жалейте сиропа, полейте им горячие завирухи прямо перед подачей — они впитают карамель и станут еще ароматнее.