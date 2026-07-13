Творог и персики из банки — за 20 минут на столе колобки, от которых балдеют и дети, и взрослые

Творог и персики из банки — за 20 минут на столе колобки, от которых балдеют и дети, и взрослые

Не ожидал, что обычный творог и консервированные персики могут превратиться в такой взрыв вкуса. Колобки получаются нежными, сочными и с такой хрустящей корочкой, что оторваться невозможно.

Ингредиенты

Творог — 500 г, сахар — 4 ст. л., яйца — 2 шт., манная крупа — 6 ст. л., мука — 2 ст. л., персики консервированные в сиропе — 250 г, кукурузные палочки — 3 пачки, ванилин — по вкусу, шоколадный плавленый сыр — для украшения.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром, затем смешиваю творог с манкой, мукой, яйцами и ванилином до однородной массы. Персики режу кубиками, из творожного теста леплю лепешки, прячу в центр кусочек персика и защипываю края, формируя шарики. Варю их в кипящей воде 5–7 минут после всплытия, обсушиваю на бумажном полотенце. Осталось измельчить кукурузные палочки в мелкую крошку и дважды обвалять в ней колобки с промежутком в 5 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Шарики получаются нежнейшими, с сочной персиковой сердцевиной, а панировка из кукурузных палочек дает тот самый божественный хруст. Рекомендую подавать их слегка теплыми — вкус становится более ярким.