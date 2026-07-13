Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 11:00

Творог и персики из банки — за 20 минут на столе колобки, от которых балдеют и дети, и взрослые

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Не ожидал, что обычный творог и консервированные персики могут превратиться в такой взрыв вкуса. Колобки получаются нежными, сочными и с такой хрустящей корочкой, что оторваться невозможно.

Ингредиенты

Творог — 500 г, сахар — 4 ст. л., яйца — 2 шт., манная крупа — 6 ст. л., мука — 2 ст. л., персики консервированные в сиропе — 250 г, кукурузные палочки — 3 пачки, ванилин — по вкусу, шоколадный плавленый сыр — для украшения.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром, затем смешиваю творог с манкой, мукой, яйцами и ванилином до однородной массы. Персики режу кубиками, из творожного теста леплю лепешки, прячу в центр кусочек персика и защипываю края, формируя шарики. Варю их в кипящей воде 5–7 минут после всплытия, обсушиваю на бумажном полотенце. Осталось измельчить кукурузные палочки в мелкую крошку и дважды обвалять в ней колобки с промежутком в 5 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Шарики получаются нежнейшими, с сочной персиковой сердцевиной, а панировка из кукурузных палочек дает тот самый божественный хруст. Рекомендую подавать их слегка теплыми — вкус становится более ярким.

Проверено редакцией
Читайте также
Юрист напомнила, какие ошибки при ремонте чаще всего оборачиваются штрафами
Общество
Юрист напомнила, какие ошибки при ремонте чаще всего оборачиваются штрафами
Не шарлотка, а конфета: песочный пирог с яблоками и финиками — сочный, рассыпчатый и безумно вкусный
Общество
Не шарлотка, а конфета: песочный пирог с яблоками и финиками — сочный, рассыпчатый и безумно вкусный
Как мариновать помидоры, когда классика надоела: 3 необычных способа
Семья и жизнь
Как мариновать помидоры, когда классика надоела: 3 необычных способа
Яблоки и сливки в одной банке: крем-пюре, от которого зимой не оторваться, — и на тост, и в пирог
Общество
Яблоки и сливки в одной банке: крем-пюре, от которого зимой не оторваться, — и на тост, и в пирог
Тертый пирог с творогом и ягодами — это уже классика: получается нежнее торта и делает чаепитие особенным
Общество
Тертый пирог с творогом и ягодами — это уже классика: получается нежнее торта и делает чаепитие особенным
Общество
рецепты
еда
десерты
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые определили возраст найденных в Приморье останков человека
Яма на дороге закончилась смертельной аварией
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочным посланием
В одном поселке под Екатеринбургом ввели экстренную вакцинацию от гепатита
Ведущей-иноагенту заблокировали счета в России
В Уфе возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха
Ситуация в аэропортах России сегодня, 13 июля: отмены, задержки на вылет
Суд разрешил Лерчек сменить адрес подмосковного дома
«Бежевых мам» предупредили об угрозе тренда для их детей
Мирошник рассказал о двух вариантах ответа на атаки ВСУ
Фитнес-тренер рассказала, как сохранить форму в отпуске
Стало известно, как будет решаться судьба больной онкологией Лерчек
Названа причина эвакуации пассажиров из московского аэропорта
Подкуп судей привел экс-директора клуба «Торпедо» к двум годам тюрьмы
«Одноклассники» расскажут о «Славянском базаре в Витебске — 2026»
Стилист объяснила, как лучше вписать в гардероб галоши и резиновые сапоги
В МИД Ирана сделали жесткое заявление об Ормузском проливе
В Госдуме ответили, когда стоит ожидать пенсионной реформы в России
В Иране дали ответ на запрос со стороны МАГАТЭ
Раскрыт механизм, как человеку с инвалидностью бесплатно заниматься спортом
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.