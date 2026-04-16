16 апреля 2026 в 07:48

Тушёный картофель по-охотничьи с копчёными колбасками. Простой ужин, который пахнет так, что всех сразу манит на кухню

Фото: D-NEWS.ru
Есть блюда, которые не требуют ни сложных ингредиентов, ни особых навыков — но при этом всегда получаются вкусно. Этот картофель именно такой: сытный, ароматный, с копчёным вкусом, который делает всё блюдо особенным.

Ингредиенты: картофель — 700 г, копчёные колбаски — 250 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 1 ст. ложка, вода — 250–300 мл, растительное масло — 2 ст. ложки, соль, перец, паприка — по вкусу.

Сначала нарежьте колбаски кружочками и слегка обжарьте на сковороде до румяности — они сразу начнут отдавать аромат. Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте до мягкости. Затем положите томатную пасту, перемешайте и прогрейте пару минут.

Картофель нарежьте крупными кусками, добавьте к остальным ингредиентам, влейте воду, чтобы она почти покрывала картофель. Посолите, поперчите, добавьте паприку и чеснок.

Тушите под крышкой на среднем огне около 25–30 минут, пока картофель не станет мягким, а соус — густым и насыщенным.

Ранее мы делились рецептом ужина без лишней возни. Все смешал — и готово, а вкус как у плова.

Проверено редакцией
5 способов приготовить картошку: от хрустящей корочки до пюре за 5 минут
5 способов приготовить картошку: от хрустящей корочки до пюре за 5 минут
Пирожки-лепешки с картошкой и сыром — мягкие внутри, с хрустящей корочкой. Исчезают со стола за минуты
Пирожки-лепешки с картошкой и сыром — мягкие внутри, с хрустящей корочкой. Исчезают со стола за минуты
Сидераты весной: что посеять под картошку и когда заделывать горчицу
Полкочана капусты и пачка копченых колбасок: тушеная капуста по-вкусному — ужин из простых продуктов
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запеченной картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

