Тушёный картофель по-охотничьи с копчёными колбасками. Простой ужин, который пахнет так, что всех сразу манит на кухню

Есть блюда, которые не требуют ни сложных ингредиентов, ни особых навыков — но при этом всегда получаются вкусно. Этот картофель именно такой: сытный, ароматный, с копчёным вкусом, который делает всё блюдо особенным.

Ингредиенты: картофель — 700 г, копчёные колбаски — 250 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, томатная паста — 1 ст. ложка, вода — 250–300 мл, растительное масло — 2 ст. ложки, соль, перец, паприка — по вкусу.

Сначала нарежьте колбаски кружочками и слегка обжарьте на сковороде до румяности — они сразу начнут отдавать аромат. Добавьте нарезанный лук и морковь, готовьте до мягкости. Затем положите томатную пасту, перемешайте и прогрейте пару минут.

Картофель нарежьте крупными кусками, добавьте к остальным ингредиентам, влейте воду, чтобы она почти покрывала картофель. Посолите, поперчите, добавьте паприку и чеснок.

Тушите под крышкой на среднем огне около 25–30 минут, пока картофель не станет мягким, а соус — густым и насыщенным.

