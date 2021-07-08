Туры в Турцию подешевели до 22 тысяч рублей

Россияне продолжают активно скупать туры на заграничные курорты с учётом непогоды на отечественных и открытия границ с такими странами, как Турция. При этом владельцы гостиниц в турецких курортных городах не только не задирают цены, а стараются придумать всевозможные акции, пишут «Известия».

В итоге появились горящие туры — путёвки в пятизвёздочные гостиницы по системе «всё включено» стартуют от 22 тысяч.

Как сообщил туроператор Tui, Турция остаётся лидером спроса, потому что у неё простые правила въезда и развитая туристическая инфраструктура. Ну и, конечно, привлекательные цены.

За 22–36 тысяч можно найти средний отель в Даламане или Анталье у моря и отправиться на курорт вдвоём. Некоторые отели предлагают даже «всё включено» с гаком: туристы имеют неограниченный доступ в бар не только с местным алкоголем, но и импортным.

Скидка составила около 65%: тур за 22 тысячи накануне продавался за 64 тысячи рублей, это действительно уникальный случай. Такие предложения бывают, но рассчитывать на них не стоит, — всё же предупредили в пресс-службе компании.

Там также напомнили, что в стране сейчас начинается высокий сезон и горящих туров становится всё меньше.

Чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле. Об этом ранее заявила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.