https://static.news.ru/photo/d7c561e6-29a0-11ea-bace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более пяти тысяч пользователей соцсетей рассказали, сколько российских городов успели посетить за уходящий год.

С одним или двумя городами познакомились 28% опрошенных. В трёх или четырёх городах побывал 21% путешественников.

Около 14% респондентов ознакомились с достопримечательностями пяти-семи городов России, более чем восьми — 6%, а более чем 15 — 4%.

Ещё 25% отметили, что в этом году не выезжали в другие города, передаёт Ostrovok.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская столица стала более привлекательной для путешественников. Туризм уже стал существенной долей московской экономики. По его словам, туристы приносят серьёзные деньги.