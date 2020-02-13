https://static.news.ru/photo/d97c0efe-4e44-11ea-99b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Otto Stadler/Global Look Press

Туристы считают итальянскую Верону самым романтичным городом в мире. За неё проголосовали 36% участников опроса, проведённого онлайн-сервисом Aviasales. Этот итальянский город — родина Ромео и Джульетты, героев пьесы Уильяма Шекспира.

В тройку лидеров также вошли Париж (21%) и Рим (18%). Четвёртое и пятое места в рейтинге заняли Венеция (14%) и Санкт-Петербург (11%) соответственно.

В опросе приняли участие девять тысяч пользователей сервиса. Их попросили ответить на вопрос о том, планируют ли они путешествовать в День всех влюблённых и назвать наиболее подходящий город, где можно отметить этот праздник, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты по туризму составили список самых оригинальных мест, которые стоит посетить путешественникам. В перечень вошли марокканский город Дахла, канадские острова Хауда-Гуай, Камбоджа, Никарагуа, Гамбия, Молдавия и Таджикистан.