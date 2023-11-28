Туристам предлагают экскурсии к севшему на мель сухогрузу Blue Shark На Avito появилось объявление об экскурсии к Blue Shark за 5000 рублей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На сервисе Avito появилось объявление, автор которого предлагает россиянам поездку к новой достопримечательности — севшему на мель у побережья Витязево сухогрузу Blue Shark. Свои услуги автор оценил в 5000 рублей.

Отвезу в Витязево на берег моря максимально близко к новой достопримечательности Анапы — Blue Shark. Время нахождения на точке — по договоренности (один час), — говорится в объявлении.

Автор уточнил, что в стоимость входит поездка в обе стороны на автомобиле Toyota Corolla. Он также добавил, что в один рейс готов взять до трех человек.

Сухогруз Blue Shark сорвало с якорей из-за сильного ветра и выбросило на мель в Анапе накануне. Судно находилось под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань. После получения штормового предупреждения перешло на якорную стоянку.

По словам очевидцев, посмотреть на сухогруз собирается много людей, им не мешает даже сильный ветер. По сообщениям СМИ, в настоящее время специалисты разрабатывают план спасения судна.

До этого сообщалось, что не менее восьми судов получили повреждения во время шторма на Черном море. Некоторые из них сели на мель и получили пробоины. У других же пострадали только палубы, которые залило морской водой.