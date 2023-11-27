«Удивительное зрелище»: очевидцы о выброшенном на мель корабле в Витязево Очевидцы назвали выброшенный на мель сухогруз в Витязево «удивительным зрелищем»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Севший на мель во время сильного шторма на Черном море сухогруз Blue Shark — это удивительное зрелище, поделился впечатлениями с корреспондентом NEWS.ru очевидец Александр. По его словам, на него приехали посмотреть много людей. Не мешает даже сильный ветер.

Вот такая обстановка в Витязево сейчас. Из Тамани штормом принесло корабль. Он просто огромный, удивительное зрелище. Приехали посмотреть на это много людей, все гуляют, фотографируют, даже сильный ветер не помеха, — говорит мужчина.

Ранее появилось видео с сухогрузом Blue Shark. Его выбросило на мель у Анапы. Судно, застрявшее у побережья Витязево, в местных СМИ уже называют новой достопримечательностью. Экипаж ходит под флагом Белиза. На борту находится 21 член экипажа — это граждане Сирии, Индии и Египта, с ними все в порядке. Шторм застал Blue Shark при погрузке в порту Тамань около 3 тысяч тонн ячменя для Египта.

До этого сообщалось, что не менее восьми судов получили повреждения во время шторма на Черном море. Некоторые из них сели на мель и получили пробоины. У других же пострадали только палубы, которые залило морской водой.

Сейчас в Черном море ограничили судоходство. После шторма закрыта и Керченская переправа.