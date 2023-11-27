Сухогруз Blue Shark может стать достопримечательностью на Кубани SHOT: сухогруз Blue Shark может повторить судьбу турецкого судна Rio на Кубани

Фото: t.me/anapaofficial

Сухогруз Blue Shark, севший на мель при сильном шторме в Черном море, может стать новой достопримечательностью Краснодарского края, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, судно может повторить судьбу турецкого сухогруза Rio, в 2018 году также попавшего в шторм и севшего на мель недалеко от берегов Геленджика.

По данным SHOT, владелец Blue Shark до сих пор не вышел на связь с российскими специалистами, после того как судно село на мель. По информации канала, никаких работ по транспортировке судна пока не проводится, в том числе по оценке стоимости такой работы.

SHOT пишет, что стоимость транспортировки турецкого судна Rio в 2018 году оценили на сумму, равную стоимости самого сухогруза. Теперь к застрявшему кораблю водят экскурсии.

В Росморречфлоте сообщали, что на борту Blue Shark находится 21 член экипажа — это граждане Сирии, Индии и Египта, с ними все в порядке. Шторм застал Blue Shark при погрузке в порту Тамань, где на судно погрузили около трех тысяч тонн ячменя для доставки в Египет.

Ранее появилось видео с сухогрузом Blue Shark, выброшенным на мель у Анапы. Судно, застрявшее у побережья Витязево, в местных СМИ уже называют новой достопримечательностью.