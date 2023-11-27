Стало известно, сколько человек находятся на севшем на мель сухогрузе Росморречфлот: на выброшенном на мель сухогрузе Blue Shark находится 21 человек

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На борту сухогруза под флагом Белиза Blue Shark, который из-за шторма выбросило на мель в Черном море возле Анапы, находится 21 человек, сообщил Росморречфлот. Ветер и волны сорвали судно с якорей, и оно в ночь на понедельник, 27 ноября, встало на мель.

Как сообщил капитан судна, на борту 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Сильнейший ветер и волны сорвали судно с якорей около 23:00 мск 26.11.23, и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели в 01:00 мск 27.11.23. Сейчас судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега, — сообщает ведомство.

Сухогруз находился в морском порту Тамань для погрузки на борт ячменя, который должны были доставить в Египет. О надвигающейся стихии экипаж был уведомлен, судно перешло на якорную стоянку, откуда его и сорвало. Теперь морские спасатели совместно с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

Ранее сообщалось, что Blue Shark находится в 100 метрах от пляжа курортного поселка Витязево. Судно занимается перевозкой полезных ископаемых.

Мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край в минувшее воскресенье, 26 ноября. По данным синоптиков, на побережье городов Анапа, Геленджик и Новороссийск ожидаются волны высотой до восьми метров. В Крыму объявили 27 ноября выходным днем.