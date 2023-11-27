«Шторм века» бушует в Крыму и Сочи: что с погодой, какие последствия Ураган и шторм продолжают бушевать на Черноморском побережье

Фото: M. Dylan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощные шторм и ураган продолжают бушевать на побережье Черного моря. Центр циклона еще только приближается к берегам Крымского полуострова. Метеорологи обещают, что «самое страшное» начнется ближе к полуночи. О том, что происходит сейчас в российских курортных городах, читайте в материале NEWS.ru.

Восьмиметровые волны, чего ждать в ночь на понедельник

Волны высотой до восьми метров ожидаются на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе, сообщают местные власти. Ураган наблюдается и в других южных городах: сильный ветер в Сочи привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах.

Из-за шторма понедельник, 27 ноября, объявлен в Республике Крым выходным днем, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Подобное решение было принято и в Севастополе.

Последствия урагана

Разбушевавшийся шторм повредил газопровод в Ялте, заявила глава администрации города Янина Павленко. По ее словам, 95 абонентов остались без газа, также есть перебои с электроэнергией.

Также на городских и пригородных маршрутах частично затруднено движение транспорта. Мощный ветер сорвал крыши с нескольких домов, упавшие обломки крыш повредили кровли других зданий. В оперативном штабе края сообщили, что из-за разгула стихии пять домов остались без электричества. Кроме того, о непогоде сообщили в крымской Евпатории. Из-за шторма подтапливает дома у берега моря. Также повреждено здание школы в Архипо-Осиповке, площадь разрушения составила примерно 150 метров.

Дерево рухнуло на автобусную остановку в Адлере, когда там находились люди. На опубликованных видеокадрах видно, как от удара металлическую конструкцию буквально расплющило.

По предварительным данным, никто не пострадал. Похожее ранее произошло в Сочи: деревья упали на ж/д пути, движение поездов осуществляется с задержкой, ликвидация последствий займет около двух часов.

Возможные проблемы с питьевой водой, эвакуация населения

Предприятие "Вода Крыма"предупредило жителей полуострова о возможных проблемах с водоснабжением из-за неблагоприятной погоды. В сообщении отмечается, что массовые перебои с электричеством могут затронуть объекты связанные с водоснабжением и водоотведением. В связи с этим рекомендуется запастись питьевой водой.

Также известно, что около полумиллиона жителей Крыма остались без света из-за урагана. Местные власти просят граждан не выходить из дома. Сотрудники МЧС эвакуировали 142 человека из 40 подтопленных домов.

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