Дерево погребло под собой автобусную остановку вместе с людьми в Адлере Дерево упало на остановку с людьми в Адлере

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Дерево рухнуло на автобусную остановку в Адлере, когда там находились люди, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». На опубликованных кадрах видно, как от удара металлическую конструкцию буквально расплющило.

По предварительным данным, никто не пострадал. Похожий инцидент ранее произошел в Сочи: деревья упали на ж/д пути, движение поездов осуществляется с задержкой, ликвидация последствий займет около двух часов.

Несколько часов назад жители Краснодара опубликовали в Сети фото и видео, на которых видно, как ураган накрыл город. Сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов. Упавшие обломки крыш повредили кровли других зданий. В оперативном штабе края сообщили, что из-за разгула стихии пять домов остались без электричества.

Волны высотой до восьми метров ожидаются на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе. Ураган наблюдается и в других южных городах: сильный ветер в Сочи привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах. Кроме того, о непогоде сообщили в крымской Евпатории, из-за шторма подтапливает дома у берега моря. Также повреждено здание школы в Архипо-Осиповке, площадь разрушения составила примерно 150 метров.