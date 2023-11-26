Волны высотой до восьми метров ожидаются на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Собеседники агентства добавили, что ураган наблюдается и в других южных городах: сильный ветер в Сочи привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах.
Также на городских и пригородных маршрутах частично затруднено движение транспорта. Такая же ситуация в Краснодаре: жители опубликовали в Сети фото и видео, на которых можно увидеть, как ураган накрыл город. Мощный ветер сорвал крыши с нескольких домов, упавшие обломки крыш повредили кровли других зданий. В оперативном штабе края сообщили, что из-за разгула стихии пять домов остались без электричества. Кроме того, о непогоде сообщили в крымской Евпатории. Из-за шторма подтапливает дома у берега моря. Также повреждено здание школы в Архипо-Осиповке, площадь разрушения составила примерно 150 метров.
Ранее в результате урагана в Алтайском крае одна женщина погибла, пострадали 16 человек, заявлял губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, из-за удара стихии в 577 населенных пунктах были отключения электроэнергии, повреждены кровли на более чем 400 зданиях, более 700 деревьев упали в жилом секторе и на дороги.