Волны высотой до восьми метров ожидаются на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Собеседники агентства добавили, что ураган наблюдается и в других южных городах: сильный ветер в Сочи привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах.



Также на городских и пригородных маршрутах частично затруднено движение транспорта. Такая же ситуация в Краснодаре: жители опубликовали в Сети фото и видео, на которых можно увидеть, как ураган накрыл город. Мощный ветер сорвал крыши с нескольких домов, упавшие обломки крыш повредили кровли других зданий. В оперативном штабе края сообщили, что из-за разгула стихии пять домов остались без электричества. Кроме того, о непогоде сообщили в крымской Евпатории. Из-за шторма подтапливает дома у берега моря. Также повреждено здание школы в Архипо-Осиповке, площадь разрушения составила примерно 150 метров.