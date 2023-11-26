Ураганный ветер сорвал крыши с нескольких домов в Краснодаре Жители Краснодара опубликовали видео урагана, который сорвал крыши с домов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Краснодара опубликовали в Сети фото и видео, на которых видно, как ураган накрыл город. Сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов. Упавшие обломки крыш повредили кровли других зданий. В оперативном штабе края сообщили, что из-за разгула стихии пять домов остались без электричества.

В Краснодаре ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного дома по 1-му проезду Айвазовского, 30. Упавшие обломки повредили кровлю нескольких частных домов и газовую трубу — обесточены пять частных домовладений. Погибших и пострадавших нет, — уточнили в оперштабе.

Также там заявили о повреждении школы в Архипо-Осиповке. Площадь разрушения составила примерно 150 метров. Специалисты пока накрыли часть крыши защитной пленкой, ремонтные работы проведут после того, как погода улучшится.

Кроме того, о непогоде сообщили в крымской Евпатории. Из-за шторма подтапливает дома у берега моря.

Ранее в результате урагана в Алтайском крае одна женщина погибла, пострадали 16 человек, заявлял губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, из-за удара стихии в 577 населенных пунктах были отключения электроэнергии, повреждены кровли на более чем 400 зданиях, более 700 деревьев упали в жилом секторе и на дороги.