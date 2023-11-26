Власти Крыма объявили понедельник выходным из-за шторма

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Из-за шторма понедельник, 27 ноября, объявлен в Республике Крым выходным днем, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Подобное решение было принято и в Севастополе.

В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем, — написал Аксенов.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что в начале предстоящей недели в Москве ожидаются сильные снегопады и метели. Шувалов отметил, что в понедельник температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов, а во вторник похолодает до минус 10 градусов в ночное время, а днем прогнозируется в районе 5 градусов мороза.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что 27 ноября в столице пройдут сильные осадки, скорость ветра будет достигать 15–20 м/с, ожидаются снежные заносы и гололедица. По его словам, сугробы поднимутся на 15–25 см. В то же время атмосферное давление до конца ноября будет низким, из-за этого в Москве будет крайне «мрачная и серая погода», заключил специалист.

Декабрь, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, будет «жарким». Расчеты таковы, что первый месяц зимы и весь нынешний год будут не то чтобы теплыми, однако довольно изменчивыми с точки зрения погоды, пояснил Вильфанд. Он уточнил, что для Москвы средняя декабрьская температура составляет порядка −4 градусов, а январская — около −6,2 градуса. Однако этой зимой стоит ожидать как частых оттепелей, так и частых понижений температуры — до −15 градусов и ниже.