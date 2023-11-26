«Черная метель» и ледяной дождь: какая будет погода в Москве 27 и 28 ноября Метеоролог Шувалов заявил, что сильный снегопад придет в Москву 27 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в начале недели ожидаются сильные снегопады и метели, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в понедельник и вторник

По словам Шувалова, снегопады начнутся в российской столице в воскресенье вечером и продолжатся до понедельника, 27 ноября.

«Ожидается настоящий бенефис южных циклонов. Первый придет в столицу и Подмосковье вечером в воскресенье, 26 ноября, и будет давать о себе знать весь понедельник. На своем пути он захватит и более южные регионы. Его характерная особенность — сильный ветер с порывами до 13–18 метров в секунду. Также ожидаются обильные осадки, которые начнутся со снега, а потом перейдут в дождь. Можно ожидать метели, кратковременную гололедицу», — рассказал он.

Шувалов отметил, что в понедельник температура воздуха будет держаться в районе 0 градусов, а во вторник похолодает до минус 10 градусов в ночное время, а днем прогнозируется в районе 5 градусов мороза.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подтвердил, что в понедельник жителей российской столицы ожидают сильный снегопад и гололедица.

«Ночью и днем в понедельник сильные осадки будут продолжаться, будет налипание мокрого снега, гололед, гололедица, метель, ветер до 15–20 м/с, снежные заносы. Ситуация на дорогах будет крайне сложной», — заявил метеоролог.

Также метеорологи предупреждают, что сегодня вечером Москву накроет «черная метель». Порывы ветра будут достигать 17 м/с, а за сутки может выпасть до 26,5 мм осадков. В южных и юго-восточных районах Подмосковья в ночь на понедельник пройдет ледяной дождь.

По данным центра «Фобос», в Москве 27 ноября на фоне низкого атмосферного давления ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер восточный, умеренный.

28 ноября будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер юго-западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье 27 ноября в течение суток на фоне низкого атмосферного давления прогнозируется переменная облачность, сильный снег, гололед и сильный туман. Ночью и днем — от ноля до минус двух. Ветер юго-восточный, сильный, порывы до 13 м/с.

28 ноября ожидается переменная облачность, небольшой снег и возможен туман. Ночью — до 4 градусов мороза. Днем — от 4 до 6 градусов со знаком минус. Ветер юго-западный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в понедельник и вторник

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в понедельник в Северную столицу придет новый циклон с «ненастной» погодой.

«В понедельник встречаем следующий циклон, который придет в Санкт-Петербург уже с юга и принесет с собой более ненастную погоду. Во второй половине дня атмосферный фронт дойдет до города, так что снег, метель, порывы ветра до 15–18 м/с и ухудшение состояния дорог к вечеру, мы увидим», — отметил метеоролог.

По данным «Фобоса», в Петербурге 27 ноября течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 6 до минус 8 градусов. Днем — от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

28 ноября прогнозируется переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью — от 2 до 4 градусов мороза. Днем — от 0 до минус 2 градусов. Ветер восточный, умеренный.

В Ленинградской области 27 ноября ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — до минус 12 градусов. Днем — от минус 6 до минус 8 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

28 ноября будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью и днем — от минус 4 до минус 6 градусов. Ветер восточный, умеренный.

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