«Принцип катка»: лор рассказал, как не заболеть при сильном морозе Лор Зайцев посоветовал ненадолго заходить с улицы в теплое помещение при морозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сильные морозы человеку лучше всего действовать по принципу катка, заходя на короткое время в теплое помещение, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, за пять — десять минут тело немного согревается, а затем можно продолжить прогулку.

В сильные морозы, когда человек 30–40 минут на улице, не лишним будет зайти в торговый центр на пять — десять минут, в магазин, чтобы что-то посмотреть, купить. За это время тело начинает согреваться. Это дает возможность еще 20–25 минут спокойно находиться на улице. Это принцип катка: покатался, заехал в теплый павильон, попил чайку. Заход в теплое помещение — абсолютно оправданная история, — сказал Зайцев.

Лор также отметил, что большинство людей не переносят кипяток, поэтому после прогулки не стоит пить сильно горячий чай, чтобы не обжечь горло.

Ранее Зайцев призвал россиян одеваться по погоде зимой, чтобы защитить лор-органы от вирусных и простудных заболеваний. Врач призвал обязательно носить шапку и шарф, а также рекомендовал не разговаривать много по телефону на морозном воздухе и не мыть голову перед выходом на улицу. Лор отметил, что шарф будет защищать шею и гортаноглотку, так как на уровне глотки находятся небные миндалины. Также врач призвал не мыть голову перед выходом на улицу зимой, а только перед сном.