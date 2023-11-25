Гололед и метели: какая погода ждет россиян с 27 ноября по 3 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве ожидаются снегопады и метели, аномальное тепло придет на Чукотку, на юге Поволжья возможны ледяные дожди. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов и синоптик Александр Ильин рассказали NEWS.ru, какая погода будет с 27 ноября по 3 декабря на территории России.

Какая погода будет в Москве

В понедельник и четверг, 27 и 30 ноября, в Москву придет «самая большая непогода», отметил Александр Шувалов.

«Ожидается настоящий бенефис южных циклонов. Первый придет в столицу и Подмосковье вечером в воскресенье, 26 ноября, и будет давать о себе знать весь понедельник. На своем пути он захватит и более южные регионы. Его характерная особенность — сильный ветер с порывами до 13–18 метров в секунду. Также ожидаются обильные осадки, которые начнутся со снега, а потом перейдут в дождь. Можно ожидать метели, кратковременную гололедицу», — рассказал Шувалов.

По его словам, днем в понедельник, 27 ноября, ожидается от 0 до +2 градусов, во вторник похолодает, ночью будет до 10 градусов мороза, днем — до −5. В среду в Москву придет очередной южный циклон с «натиском ненастья с сильным ветром, снегом, переходящим в дождь, метелями и гололедицей».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Будет очень переменчивая погода, и к концу недели сугробы в Московском регионе могут достичь 30 сантиметров. При этом будут отмечаться колебания атмосферного давления», — добавил Шувалов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и на северо-западе России

В начале следующей недели аномальные температуры будут наблюдаться на северо-западе европейской части РФ. Отклонение от норм там будет составлять 4–8 градусов, отметил метеоролог Александр Ильин.

По его словам, в Петербурге и Ленинградской области ожидается от −5 до −10 градусов, на Кольском полуострове — до −20, в Ненецком автономном округе и на севере Коми — до −23. Затем начнется потепление, по всему Беломорью к концу недели температуры будут от 8 до 10 градусов мороза. К концу недели опять начнется похолодание, в Ненецком округе столбики термометров опустятся до −24.

«В начале недели Центральный и Приволжский федеральный округа столкнутся с кратковременным потеплением. Местами будут наблюдаться небольшие плюсовые температуры, но к концу недели станет холоднее, а столбики термометров будут показывать отрицательные значения», — добавил Ильин.

По его словам, понедельничный циклон из центра России и севера Поволжья уйдет 28 ноября в сторону Твери, Новгорода и Петербурга, но снегопады там ожидаются более умеренные, чем в столичном регионе.

В каких регионах России будет теплее всего

Как отмечает Александр Ильин, на юго-востоке Европейской России в первые дни недели будут преобладать аномально высокие температуры с отклонением от климатической нормы в положительную сторону на 3–7 градусов. В Каспийском регионе и на Северном Кавказе прогнозируется до +10 в дневные часы, в Причерноморье — до +9.

В первые дни следующей недели на Кавказе будет идти мокрый снег, в Причерноморье ожидаются кратковременные дожди. В первых числах декабря выпадут осадки в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. В Нижнем Поволжье возможен ледяной дождь, гололед ожидается на Северном Кавказе, добавил Ильин.

Где ожидаются сильные морозы

Почти всю неделю на юге и в центре Урала температура воздуха будет выше нормы на 4–10 градусов, а на Ямале — близкой к среднегодовым значениям. Как прогнозирует Александр Ильин, в начале недели ожидается от +1 в Челябинской и Курганской областях, до −21 — на севере Ямало-Ненецкого автономного округа. К концу похолодает до 3–8 градусов мороза на юге и до −20 в центре, а на Ямале «потеплеет» до 5–12 градусов мороза.

«В Сибири практически всю неделю будет преобладать положительная аномалия, только на юге Красноярского края и в Прибайкалье ожидаются нормальные значения», — говорит Ильин.

По его словам, наиболее теплая погодя установится на юге Западной Сибири. В начале недели в дневные часы там прогнозируется температура, близкая к нулевым отметкам с небольшим минусом, а ночью — от 2 до 7 градусов мороза.

На севере Западной Сибири будет от −18 до −23. В Восточной Сибири будет холоднее. В Эвенкии, на Таймыре и в центральных районах Красноярского края столбики термометров могут местами опускаться до −30 градусов, отметил Александр Ильин.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В каких регионах России ожидается самая сильная температурная аномалия

В конце недели в большинстве регионов Сибири морозы ослабнут: в дневные часы в среднем будет от −12 до −17 градусов, на севере Красноярского края — до −32. В Республике Алтай, Кемеровской области, Новосибирской области прогнозируется довольно теплая погода — от 0 до −3.

В целом температурный фон на Дальнем Востоке, как в Сибири и на Урале, будет выше климатической нормы, обещает Александр Ильин.

«В первой половине недели наиболее сильные отклонения прогнозируются на Чукотке, где будет на 12–16 градусов теплее. Там будет от 5 до 10 градусов мороза, местами до −15. В прибрежных районах днем возможны значения до +2. К концу недели там похолодает до −20 градусов в континентальной части и до −7 градусов на побережье», — сказал синоптик.

На востоке России будет теплее всего на юге Курильской гряды, где в первые дни недели температура воздуха составит от 2 до 7 градусов выше ноля. На Камчатке прогнозируются морозы от −7 до −12 градусов днем.



В начале недели в Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае ожидается температура не выше 16–21 градуса мороза, местами столбики термометров опустятся до 25–30 градусов ниже ноля даже в дневные часы. К среде произойдет незначительное потепление примерно на пять градусов, добавил Александр Ильин.

В конце недели в Забайкалье будет около 11–16 градусов мороза в дневные часы, в Хабаровском крае — ниже −20, на севере региона — около −30. Наиболее морозная погода ожидается в Якутии. В понедельник там прогнозируется около −22–27 градусов, а к выходным похолодает до −30 и ниже.

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