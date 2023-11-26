Синоптик пообещал потепление в Москве Синоптик Леус предупредил москвичей о метелях и потеплении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве ожидаются снегопады, метели и местами ледяные дожди, а новая неделя начнется с потепления, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Синоптик сообщил, что на столицу надвигается атмосферный фронт с юга, вечером 26 ноября в столице пойдет снег и усилится ветер.

В ночь на понедельник сильный снег, днем временами снег, мокрый снег, местами ледяные дожди и около ноля градусов, — написал Леус.

В воскресенье в Москве ожидается −3...−5 градусов, по области — −2...−7 градусов, вечером — порывистый ветер. Атмосферное давление упадет до 734 миллиметров ртутного столба, ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее прогнозировал в Москве сильные осадки, ветер со скоростью до 10–15 метров в секунду, снежные заносы и гололедицу. По словам синоптика, сугробы вырастут на 15–25 сантиметров, а 27 ноября будет «и впрямь очень теплым днем».

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов ранее рассказал, что на грядущей неделе в московском регионе ожидается «бенефис циклонов». По его словам, погода будет очень переменчивая, а самыми снежными днями в Москве и Подмосковье станут 27 и 30 ноября, к концу недели высота сугробов может достигнуть 30 сантиметров.