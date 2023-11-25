Москву накрыли сугробы «из будущего» Высота сугробов в Москве достигла нормы второй половины декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ значительно превышает норму, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Утром 25 ноября она составила 15 см. По ее словам, такие сугробы должны формироваться только во второй половине декабря. Причиной этому, отметила Позднякова, является влияние западного циклона.

В Москве, на ВДНХ, высота снежного покрова значительно превышает норму. В этом активно поучаствовал очень глубокий западный циклон, центр которого кружил вблизи Московской области, — написала Позднякова.

Она добавила, что это не самый высокий показатель снежного покрова для 25 ноября. Так, в 2004 году высота снежного покрова достигала 20 см.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Московской области ввели «желтый» уровень погодной опасности. В частности, с 21:00 26 ноября до 00:00 28 ноября ожидается сильный, местами мокрый снег. В тот же период синоптики прогнозируют порывистый ветер до 15–20 м/с, на дорогах возможна гололедица.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Белгородскую, Московскую, Костромскую, Воронежскую области и ряд других регионов ЦФО накроют сильные снегопады, ветер, гололедица и гололед 26 и 27 ноября.