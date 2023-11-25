Экстренное предупреждение о непогоде объявили в ряде регионов страны Вильфанд: опасная погода ожидается в 14 областях ЦФО и Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белгородскую, Московскую, Костромскую, Воронежскую области и ряд других регионов ЦФО накроют сильные снегопады, ветер, гололедица и гололед 26 и 27 ноября, таким прогнозом поделился с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ненастная погода также ожидается в Сочи. Согласно прогнозам метеорологов, там будут ливни с грозами и градом, а порывы ветра будут достигать 22–27 м/с.

В Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Рязанской областях 26 ноября днем будут сильный снег, мокрый снег, его налипание, гололед, гололедица, ветер до 15–20 м/с. 27 числа аналогичная погода придет в Смоленскую, Московскую, Тверскую, Ярославскую и Костромскую области, — сказал он.

Ранее руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в понедельник и четверг, 27 и 30 ноября в Москву придет «самая большая непогода». По его словам, днем в понедельник, 27 ноября, ожидается от 0 до +2 градусов, во вторник похолодает, ночью будет до 10 градусов мороза, днем — до −5. В среду в Москву придет очередной южный циклон с «натиском ненастья с сильным ветром, снегом, переходящим в дождь, метелями и гололедицей».

24 ноября более 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в связи с сильным снегопадом. В Шереметьево задержали 13 рейсов и еще один отменен. В Домодедово не по графику вылетели 13 самолетов, три рейса отменили. Во Внуково перенесли девять рейсов, четыре задержали.