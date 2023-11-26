Жителей Крыма призвали запастись питьевой водой

Фото: Wassilios Aswestopoulos/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Предприятие «Вода Крыма» в своем Telegram-канале предупредило жителей полуострова о возможных проблемах с водоснабжением из-за неблагоприятной погоды. В сообщении отмечается, что массовые перебои с электричеством могут затронуть объекты, связанные с водоснабжением и водоотведением. В связи с этим рекомендуется запастись питьевой водой.

В связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдаются массовые перебои электроэнергии. Могут быть обесточены объекты водоснабжения и водоотведения, — заявили на предприятии.

На полуостров обрушились сильные дожди и ураганные порывы ветра до 40 метров в секунду из-за средиземноморского циклона. Множество районов оказались без электричества, повреждены газопроводы, а береговые районы Евпатории затоплены из-за мощных волн. Работает республиканский оперативный штаб, который занимается эвакуацией людей из затопленных домов.

Также из-за непогоды закрыта трасса Саки — Евпатория и организован объезд. В связи со штормовой погодой 27 ноября в Севастополе объявлен нерабочим днем для сферы социального обслуживания, а в Республике Крым — выходным для всех граждан.