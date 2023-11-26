Мощный шторм в Крыму 26 ноября: что затоплено, когда закончится ураган Аксенов заявил, что в Крыму создали оперативный штаб из-за ухудшения погоды

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Крыму из-за ухудшения погодных условий создан оперативный штаб, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Что известно об урагане на полуострове?

Что рассказали в МЧС Крыма о надвигающемся шторме

В МЧС республики сообщили, что в период с 25 по 27 ноября в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ураганный ветер и множество осадков.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. В течение суток 26 и 27 ноября ожидается ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28–33 м/с, местами 35–40 м/с», — предупредили в ведомстве.

Отмечается, что пик шторма будет сегодня, 26 ноября, с 21:00 до 00:00.

Сергей Аксенов подчеркнул, что члены правительства Крыма находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

«При возникновении проблем обращайтесь на мою страницу в социальной сети „ВКонтакте“. Для экстренного реагирования в экстремальных ситуациях и для ликвидации последствий стихии звоните по номеру оперативного дежурного МЧС: 8 (3652) 51-01-10», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сейчас происходит в Крыму

Глава администрации Евпатории Елена Демидова сообщила, что из-за разбушевавшегося шторма подтапливает дома, которые находятся на берегу моря.

«Заливает Симферопольскую [улицу у побережья], сейчас эвакуацию проводим. Домовладения залиты. Давно у нас такого ужаса не было... Те, кто к нам обратился за помощью — порядка 20 семей, — уже будет эвакуированы», — рассказала она.

Отмечается, что спасатели уже помогают местным жителям в Евпатории выбираться из подтопленных домов.

По информации Telegram-канала «Оперативные сводки», по всему полуострову падают деревья и срывает крыши со зданий.

«Также в Севастополе усиливается ветер, ломает деревья и пытается открыть окна», — говорится в публикации.

В официальном Telegram-канале Республики Крым сообщается, что в поселке Героевское из-за шторма 40 домов оказались заблокированы.

«С утра идет перелив моря, на месте работают сотрудники МЧС — они занимаются укреплением, чтобы не было прорывов воды. <...> В Керчи работают сотрудники МЧС, зафиксированы случаи поваленных деревьев, однако в городе есть свет, газ, тепло и вода», — говорится в сообщении.

Также известно, что в Красногвардейском районе зафиксированы перебои с электроснабжением.

«Это села Котельниково, Полтавка, Краснознаменка, Петровка, Восход, Мускатное, Пятихатка, Новопокровка, Клепинино, Заречное. Работают 4 бригады по восстановлению электроснабжения. Отсутствует водоснабжение в селах Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремневка, пгт Красногвардейское», — рассказали в Telegram-канале «Республика Крым |Z| Официально».

Что известно о шторме в Турции

В Турции после продолжительных ливней сегодня из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря, из-за этого оказались подтоплены некоторые крупные города.

Главное управление метеорологии страны ранее объявило предпоследний, оранжевый уровень опасности для 44 провинций Турции. Всего экстренные предупреждения обнародовали для 64 илов из 81.

Также в числе пострадавших городов популярный курорт Даламан, местные власти которого объявили оранжевый уровень опасности. Ожидается, что в ближайшие время ливни пройдут и в центральной части Турции.

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