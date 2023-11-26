В Крыму создали оперативный штаб из-за ухудшения погоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму создан оперативный штаб из-за ухудшения погодных условий, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

В связи с ухудшением погодных условий в Крыму создан оперативный штаб. Все члены правительства Республики Крым находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности, — написал Аксенов.

Ранее жители Краснодара опубликовали в Сети фото и видео ураганного ветра, который накрыл город. На представленных кадрах видно, что стихия сорвала крыши сразу с нескольких домов. Также на роликах заметно, что упавшие обломки крыш повредили кровли других зданий. В оперативном штабе края сообщили, что из-за ветра пять домов остались без электричества.

Также в оперштабе заявили о повреждении школы в Архипо-Осиповке. Площадь разрушения составила примерно 150 метров. Специалисты пока накрыли часть крыши защитной пленкой, ремонтные работы осуществят после того, как погода улучшится.

Кроме того, о проблемах из-за непогоды сообщили в крымской Евпатории. Глава администрации Елена Демидова рассказала, что из-за шторма подтапливает дома у берега моря.