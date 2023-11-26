Опубликовано видео удара шторма по Крыму Очевидцы сняли на видео последствия сильного шторма в Крыму

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму из-за сильного шторма затопило дороги, очевидцы выкладывают видео с последствиями непогоды в соцсетях. На одном из роликов, опубликованных в Telegram-канале Baza, показано, как проезжая часть скрылась под водой.

Море вышло из берегов и затопило дорогу между населенными пунктами Евпатория и Саки. Пресс-служба Минтранса Крыма сообщила, что на этом участке автодороги Симферополь — Евпатория ограничено движение автомобилей. Опубликована временная схема объезда, которой призвали пользоваться водителей.

Сильный ветер в Крыму также повалил на улицах деревья, которые с корнем вырывало из земли. На местах работают дорожные службы.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в республике создан оперативный штаб из-за ухудшения погодных условий. По его словам, все правительство региона находится на связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что жителей затопленных домов начали эвакуировать в Евпатории. По его словам, проводится эвакуация людей из пяти домов, 15 человек разместят в пансионатах и санаториях. Глава городской администрации Елена Демидова рассказала, что всего поступило 20 заявок на эвакуацию. Море выходит из берегов, подтопляя дома и участки на въезде в город, людей вывозят из Евпатории на автобусах.