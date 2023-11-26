Жителей Евпатории эвакуируют из затопленных во время шторма домов

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Жителей Евпатории начали эвакуировать из домов, которые затопило во время шторма, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. Подтопления произошли со стороны моря из-за сильного ветра.

Силами «Крымспаса» проводится эвакуация людей из пяти затопленных домов в городе Евпатории. 15 человек, все они будут размещены в пансионатах и санаториях, — сказал Крючков.

Руководитель городской администрации Елена Демидова рассказала ТАСС, что на данный момент поступило около 20 заявок об эвакуации. Море выходит из берегов, подтопляя частные дома и участки на въезде в город, спасатели вывозят жителей на автобусах.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове создан оперативный штаб из-за ухудшения погодных условий. По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее жители Краснодара поделились фотографиями и видеозаписями, на которых видно, как ураган накрыл город. Мощный ветер сорвал крыши с некоторых домов. Упавшие обломки крыш повредили кровли других зданий. В оперативном штабе края сообщили, что из-за разгула стихии пять домов остались без электричества. Также в Архипо-Осиповке из-за ветра повреждена школа. Площадь разрушения составила примерно 150 метров.