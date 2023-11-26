Жители населенных пунктов Крыма остались без света и воды из-за непогоды Власти Крыма сообщили об отключении света в 10 селах из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 10 селах Крыма возникли перебои с электроснабжением из-за непогоды, сообщил глава местной администрации Василий Грабован в Telegram-канале. Речь идет о Котельниково, Полтавке, Краснознаменке, Петровке, Восходе, Мускатном, Пятихатке, Новопокровке, Клепинино, Заречном. В ряде сел также отсутствует водоснабжение, уточнил он. Туда будет организован подвоз воды.

В связи с прохождением штормового фронта, ухудшением погодных условий в районе зафиксированы перебои с электроснабжением в селах Котельниково, Полтавка, Краснознаменка, Петровка, Восход, Мускатное, Пятихатка, Новопокровка, Клепинино, Заречное. Отсутствует водоснабжение в селах Петровка, Краснознаменка, Курганное, Клепинино, Восход, Кремневка, пгт Красногвардейское, — сообщил Грабован.

На горячую линию поступили десятки обращений об отсутствии электроэнергии, добавил он. К ремонтным работам привлечены четыре бригады. Глава администрации призвал сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к происходящему.

Стихия не выбирает место и время, ее нельзя контролировать и остановить. Наши ресурсные службы работают в очень сложных условиях, без сна и отдыха, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму был создан оперативный штаб из-за ухудшения погодных условий. Все аварийные службы региона приведены в состояние повышенной готовности.