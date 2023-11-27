Выброшенный на мель сухогруз попал на видео в Анапе Сухогруз с ячменем для Египта выбросило на мель в Анапе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сухогруз Blue Shark сорвало с якорей и выбросило на мель в Анапе, сообщает портал «Кубанские новости». Как отмечается, случилось это из-за сильного ветра. Судно находилось под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань. После получения штормового предупреждения перешло на якорную стоянку.

Как отмечается, экипаж сухогруза ходит под флагом Белиза. Он состоит из 21 человека. Это граждане Сирии, Индии и Египта. Сейчас специалисты разрабатывают план спасательной операции.

Ранее сообщалось, что мощный шторм начал перерастать в «цунами» в Адлере. Улицы топит. На кадрах, опубликованных в Сети, видны потоки воды. Сильный ветер сносил деревья и автомобили.

Мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край накануне. На побережье городов Анапа, Геленджик и Новороссийск ожидаются волны высотой до восьми метров. В Крыму объявили 27 ноября выходным днем.

В понедельник, 27 ноября, в МЧС России сообщили, что в Крыму после шторма один человек пропал без вести. Также, по данным местных властей, погиб житель села под Судаком, вышедший посмотреть на волны во время ветра. Советник главы республики Сергея Аксенова Олег Крючков назвал масштабы разрушений небывалыми. По его словам, ущерб очень большой, и он еще оценивается.