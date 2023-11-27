Судоходство в Черном море ограничили из-за непогоды

Фото: t.me/morflot_gov

В Черном море ограничили судоходство из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. После шторма закрыта и Керченская переправа, отметили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в акватории и на подходах к основным морским портам [Черноморского] бассейна судоходство ограничено, — рассказали в Росморречфлоте.

Ночью 27 ноября из-за шторма в Черном море у берегов Анапы сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Росморречфлот сообщал, что на борту товарного судна находится 21 член экипажа, среди них граждане Сирии, Индии и Египта. Сильный ветер сорвал судно с якорей, когда оно стояло в порту Тамани, куда прибыло для погрузки ячменя для поставки в Египет.

В Крыму заявили о небывалых масштабах разрушений после шторма, который обрушился на полуостров 26 ноября. Глава республики Сергей Аксенов объявил о введении режима ЧС в регионах, наиболее пострадавших от непогоды.

МЧС сообщало, что после шторма в Крыму один человек пропал без вести. Еще четверо жителей пострадали. Советник Аксенова Олег Крючков рассказал, что один человек погиб. По его словам, житель села под Судаком вышел посмотреть на волны во время сильного ветра.