В Крыму заявили о небывалых разрушениях после шторма Советник Аксенова назвал последствия шторма трагедией для всего Крыма

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Шторм привел к небывалым по масштабам разрушениям в Крыму, заявил в эфире канала «Россия 24» советник главы республики Олег Крючков. Ущерб от удара стихии пока оценивают, но он очень большой.

Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие, — сказал Крючков.

Штормовой ветер в прошедшие выходные привел к подтоплениям в Крыму, в том числе в Евпатории. Многие села оказались обесточены, в Ялте поврежден газопровод, повалено много деревьев. Из-за непогоды перекрыли трассу Саки — Евпатория. Понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днем в Крыму.

МЧС России сообщало, что после шторма один человек числится пропавшим без вести. Из-за непогоды пострадали еще четверо. Спасатели организовали эвакуацию жителей подтопленных районов. Аэромобильную группировку МЧС накануне направили в Евпаторию.

Из-за ухудшения погодных условий по решению главы Крыма Сергея Аксенова был создан оперативный штаб при правительстве региона. Все службы приведены в состояние повышенной готовности.

Также Крючков сообщал, что из-за разгула стихии в Крыму погиб один человек. По информации властей, это житель села Морское под Судаком, который вышел смотреть на высокие волны во время шторма.