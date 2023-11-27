Один человек погиб в Крыму из-за непогоды Крючков: один человек погиб под Судаком из-за непогоды

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Мужчина погиб в Крыму из-за непогоды, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в эфире «Россия-24». По его словам, это произошло в селе Морском под Судаком.

Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб, — сказал Крючков.

Telegram-канал SHOT отметил, что мужчина отправился смотреть на волны во время шторма в Крыму. Он сказал родственникам, что дойдет до пляжа в районе рынка «Русич», однако затем не вернулся домой.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что семь человек пострадали в крымской Евпатории во время шторма. По данным ведомства, двое из них получили травмы средней степени тяжести, они доставлены в Евпаторийскую городскую больницу. Пять человек получили амбулаторную помощь, их жизни ничего не угрожает.

Представители пресс-службы ведомства также подчеркнули, что федеральный Центр медицины катастроф продолжает следить за ситуацией в Крыму и Краснодарском крае, где наблюдается мощный шторм. Информация об ущербе, нанесенном населенным пунктам в результате непогоды, уточняется.

МЧС России до этого сообщило о четверых пострадавших и одном пропавшем без вести в результате сильного шторма в Крыму. Понедельник, 27 ноября, объявлен в регионе выходным днем. На городских и пригородных маршрутах затруднено движение транспорта.