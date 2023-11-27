Режим ЧС объявлен в Крыму из-за шторма Аксенов заявил о вводе режима ЧС в некоторых регионах Крыма из-за шторма

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Последствия шторма в Севастополе

В некоторых регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за шторма, сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь 26 ноября. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым, — говорится в сообщении.

Ранее советник главы республики Олег Крючков заявил, что шторм на полуострове привел к небывалым масштабам разрушений. Ущерб от удара стихии пока оценивают, но он очень большой, по словам Крючкова.

Ветер в прошедшие выходные привел к подтоплениям на полуострове, в том числе в городе Евпатория. Многие сельские местности оказались без электричества, в Ялте поврежден газопровод, повалено много деревьев. Из-за непогоды перекрыли трассу Саки — Евпатория. Понедельник, 27 ноября, объявили нерабочим днем в Крыму.

Из-за непогоды в Крыму погиб мужчина, это произошло в селе Морское. Сообщается, что молодой человек отправился смотреть на волны во время шторма в Крыму. Он сказал родственникам, что дойдет до пляжа в районе рынка «Русич», после этого домой он не вернулся.