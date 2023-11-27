Стало известно, сколько кораблей пострадали из-за шторма на Черном море Mash: по меньшей мере восемь судов пострадали из-за шторма на Черном море

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

По меньшей мере восемь судов получили повреждения во время шторма на Черном море, сообщил Telegram-канал Mash. Некоторые из них сели на мель и получили пробоины. У других же пострадали только палубы, которые залило морской водой.

По данным канала, один из случаев произошел в акватории порта Севастополь. Там катер «Физик» навалился на причал, при этом получив пробоину диаметром в метр.

В Керченском проливе тем временем столкнулись теплоходы — «Матрос Шевченко» налетел на «Матроса Позынича». В сцепке оба судна прибило к теплоходу «Кавказ». Ситуация завершилась незначительными повреждениями всех трех кораблей. В Массандре при этом оторвало сухогрузную баржу от причала, после чего она снесла два буксира.

Ранее сообщалось, что сухогруз Blue Shark сел на мель в Краснодарском крае. Он находился в морском порту Тамань, где ожидал погрузки на борт ячменя. Экипаж предупредили о надвигающейся стихии, поэтому он принял решение встать на якорь, откуда сухогруз и сорвало волнами. Теперь он может стать новой достопримечательностью Краснодарского края. Так судно повторит судьбу турецкого сухогруза Rio, в 2018 году также попавшего в шторм и севшего на мель недалеко от берегов Геленджика.