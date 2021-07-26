Турист рассказал о платном спасении на элитном пляже в Сочи

Туристы рассказали шокирующую новость о платном спасении на закрытом пляже в Сочи. Владельцы территории включили «спасение на воде» в перечень платных услуг, о чём сообщил один из отдыхающих в Telegram-канале «Типичный Краснодар».

Турист снял на видео и сам пляж, и прайс-лист.

Сочи продолжает удивлять. Закрытый пляжик за семь тысяч рублей в день. И тут еще ряд платных услуг: «спасение на воде» — за 800 рублей. Шикарно, — прокомментировал ролик его автор.

На другом видео турист рассказывает об этом же пляже и замечает, что берег усеян булыжниками, что явно не соответствует стоимости услуги.

Купаюсь на самом дорогом пляже в Сочи, а такое чувство что где-то обманули. Как считаете, этот пляж достоин этих денег? Лежак — 30 долларов, — обращается к подписчикам автор ролика.

Позже СМИ выяснили, что услуга по спасению утопающих на элитном пляже в Сочи действительно платная. По информации Пятого канала, «своих» — проживающих в отеле — спасатели всё же вытаскивают из воды бесплатно. «Чужим» придётся заплатить за спасение из воды 800 рублей. Что касается семи тысяч рублей за пребывание на пляже, это абонемент на 15 дней. Правда, местным с сочинской пропиской разрешается купаться и загорать на территории бесплатно.

Ранее администрация Сочи сообщила об открытии всех пляжей города, которые закрывали из-за штормового предупреждения. Туристы и жители города могут посетить любой местный пляж, отметили власти.