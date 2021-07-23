Пляжи Сочи открылись после штормов

Администрация Сочи сообщила об открытии всех пляжей города, которые закрывали из-за штормового предупреждения. Об этом пишет РИА Новости.
Туристы и жители города могут посетить любой местный пляж, отметили власти.
Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта — их более 180, — отмечается в сообщении администрации.
Там рассказали, что с пляжей брали остатки древесины и мусор. При этом пляжное оборудование и прибрежные зоны не получили повреждений.
Сейчас в городе установилась ясная погода.
Сильный дождь и шквальный ветер обрушились на город 23 июля. В результате была разрушена подпорная стена и брусчатка на пляже города, затоплена трасса в направлении Адлер — Сочи, движение было приостановлено. Мэрия мобилизовала все силы и средства на борьбу с последствиями, а также для устранения последствий разлива рек.
Также сообщалось, что река Дагомыс в Сочи вышла из берегов из-за дождей. Автомобильное движение из Адлера в Сочи было остановлено.