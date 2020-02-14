Ксения Собчак показала трёхлетнему сыну Платону Виторгану фото, на котором она позирует топлес вместе с певицей Глюкозой (Натальей Ионовой) и светской львицей Яной Расковаловой.
Видео эпизода телеведущая разместила в сторис Instagram. Собчак спрашивает Платона, кто изображён на снимке, мальчик отвечает, что он видит на фото некую Виту.
Посмотри внимательно. Ты уверен, что это три Виты? — спрашивает телеведущая.
Платон от своего мнения не отступился и так и не узнал мать.
Как ранее писал NEWS.ru, совместный снимок Собчак, Глюкозы и Расковаловой вызвал большой резонанс в Сети. Все три героини предстают на фото в довольно откровенных образах, будучи почти обнажёнными и прикрывая руками грудь друг друга. Ряд подписчиков Собчак в Instagram выразили мнение, что подобные фотосессии не очень приличны для бывшего кандидата в президенты.
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