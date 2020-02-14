https://static.news.ru/photo/e192b320-4fdb-11ea-8f09-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ксения Собчак показала трёхлетнему сыну Платону Виторгану фото, на котором она позирует топлес вместе с певицей Глюкозой (Натальей Ионовой) и светской львицей Яной Расковаловой.

Видео эпизода телеведущая разместила в сторис Instagram. Собчак спрашивает Платона, кто изображён на снимке, мальчик отвечает, что он видит на фото некую Виту.

Посмотри внимательно. Ты уверен, что это три Виты? — спрашивает телеведущая.

Платон от своего мнения не отступился и так и не узнал мать.

xenia_sobchak/instagram.com

Как ранее писал NEWS.ru, совместный снимок Собчак, Глюкозы и Расковаловой вызвал большой резонанс в Сети. Все три героини предстают на фото в довольно откровенных образах, будучи почти обнажёнными и прикрывая руками грудь друг друга. Ряд подписчиков Собчак в Instagram выразили мнение, что подобные фотосессии не очень приличны для бывшего кандидата в президенты.