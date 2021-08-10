Трёх генералов отстранили после ареста экс-главы УМВД Камчатки

МВД России отстранило от должностей трёх генералов после того, как был арестован бывший глава УМВД Камчатского края Михаил Киселёв. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, передаёт ТАСС.

От своих должностей отстранены замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, которые ещё в 2017 году выступили поручителями Киселёва при его включении в федеральный кадровый резерв, а также замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов, — рассказал парламентарий.

Бывший руководитель управления МВД Камчатского края Михаил Киселёв 3 августа был задержан по делу о превышении должностных полномочий. Его уволили, когда появилась информация о злоупотреблениях.

Ранее на слушаниях в Московском гарнизонном военном суде выяснилось, что бывший замглавы банковского управления ФСБ полковник Дмитрий Фролов владеет четырёхэтажным особняком на итальянском озере Комо.